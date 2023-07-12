Жители Шлюза в Новосибирске предупредили о незнакомке, которая звонит по ночам в домофон и представляется врачом скорой

Пара незнакомцев настойчиво пытались попасть в подъезд. Фото: Инны Чуриловой.

Жители Новосибирска опубликовали в соцсетях предупреждение о женщине, которая звонит ночью в домофоны с просьбой пустить в дом. Информацию распространили через паблик «У нас на Шлюза» ВКонтакте.

- В 3-м часу ночи у нас зазвонил домофон. То ли пьяный, то ли под веществами женский голос попросил открыть, представившись скорой и назвав другой номер квартиры, - рассказала КП-Новосибирск Инна Чурилова. - Минут через 10 она опять позвонила. На этот раз дама сказала, что она на самом деле к подруге в гости и назвала уже другой номер квартиры.

Муж сибирячки посмотрел на видеодомофоне на ночную гостью. Оказалось, что женщина была не одна – вместе с мужчиной. И врачами скорой они не были. Некоторое время странная парочка еще постояла у подъезда, куда так упорно стремилась попасть, а потом ушла.

- Думаю, есть смысл предупредить детей, пожилых соседей и родственников, чтобы они не велись на «мы - скорая, мы в гости», - заключила женщина.

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