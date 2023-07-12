Жительница Новосибирска брала в кредит дорогие внедорожники по поддельному паспорту

Сибирячка брала машины в кредит по поддельному паспорту. Фото: архив КП

В Кузбассе осудили жительницу Новосибирска — она брала кредиты на иностранные джипы по фальшивому паспорту. О том, как любительницу роскошных внедорожников поймали с поличным, пишет журнал Сибдепо.

— 34-летняя обвиняемая купила поддельные паспорт и права, с помощью которых пыталась оформить кредит на «Мицубиси Паджеро Спорт» за 4 миллиона рублей. Однако данная попытка была пресечена сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе кузбасской полиции.

Известно, что по такому же принципу сибирячка успела взять в кредит «Тойоту Лэнд Крузер Прадо» за 4,2 миллиона рублей. Так, ее судили сразу по двум статьям — за мошенничество и фальшивые документы. Виновной назначили 5 лет 6 месяцев колонии с отсрочкой — ее ребенку меньше 14 лет. Преступницу обязали возместить ущерб.

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