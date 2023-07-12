«Дети не спят, стонут»: родители пациентов детской больницы пожаловались на ночных гонщиков

Маленькие пациенты детской больницы страдают от ночных гонщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка подняла в соцсетях проблему тишины по ночам. Она сообщила через телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», что лечится в детской больнице, которая находится на Красном проспекте, 3.

– Четвертую ночь подряд не дают спать ночные гонщики. По очень громкому звуку слышно, что скорость не маленькая. Прошу придать проблему огласке, чтобы сотрудники ГИБДД обратили на нее внимание, – написала подписчица канала. – Спать невозможно ни взрослым, ни детям. Маленькие детки из хирургического отделения после операции просыпаются от таких громких звуков.

Судя по комментариям пользователей, проблема тишины существует давно. Многие жительницы Новосибирска написали, что лежали там с детьми и уже тогда было шумно.

«Это действительно так. Три года назад лежали с ребенком. Дети, кто после операций, кто с температурой, с различными болями лежат. На улице жара – окно никак не закроешь, а там гул и рев от мотоциклов ужасный. Такое ощущение, что они специально еще газу поддают, проезжая мимо больницы... Из года в год дети страдают...», – поделилась воспоминаниями одна из подписчиц.

«Деток жалко, лежали там. У них боль нестерпимая, ночами спать не могут, стонут. Еще и эти спать не дают», – посетовала другая.

Мужчины предложили установить кондиционеры в больничных палатах, но тут же осеклись: где взять денег на такую «роскошь»? Кто-то увидел решение проблемы в лежачих полицейских: чтобы они были через каждые 50 метров.

Участвовала в обсуждении и девушка, которая, по ее признанию, гоняет по ночам. Она сказала, что «такого умысла» ни у нее, ни у других пилотов нет. Но ответить на вопрос: зачем гонять рядом с детской больницей, она так и не смогла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber