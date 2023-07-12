В Новосибирске женщина «захватила» остров в Обском море и построила там сцену с Эйнштейном

В Новосибирске женщина «захватила» остров на Обском море в районе Шумского кордона. Фото: УТ МВД по СфО

В Новосибирске женщина «захватила» остров на Обском море в районе Шумского кордона. 34-летняя сибирячка установила там сцену и несколько построек.

— Участок женщина заняла самовольно, самовольно же установила там хозпостройку, не оформив на нее никаких документов, — сообщили в транспортной полиции по СФО. — По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7. 1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка).

Судя по ролику, снятому на острове полицейскими, сибирячка оборудовала там сцену с колонками и изображением Эйнштейна, несколько шалашей и палаток, где хранились сапборды.

За самовольное занятие территории женщине грозит штраф до 1 до 1, 5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.

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