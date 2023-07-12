Вице-мэр Терешкова пригласила новосибирцев обсудить проект сквера «Крылья Сибири»

Новосибирцев приглашают принять участие в обсуждении проекта нового сквера. Фото: соцсети Анны Терешковой.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пригласила горожан на обсуждение дизайн-проекта благоустройства сквера «Крылья Сибири». Он будет находиться на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской.

– Проект включает в себя предложения по благоустройству сквера и прилегающих территорий, – пояснила Анна Терешкова. – Там заменят твердые покрытия, обустроят световую иллюминацию и ландшафтное освещение, амфитеатр и фотозону, установят малые архитектурные формы, отремонтируют чаши фонтана и пешеходные тротуары со стороны улицы Орджоникидзе и здания «Ростелеком».

Обсуждать дизайн-проект будут в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» до 25 июля.

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