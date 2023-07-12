Барнаулец насмерть забил супругу скалкой из-за сырого обеда

Барнаулец убил жену скалкой из-за неготового обеда. Фото: Архив КП / https://altai-krai.sledcom.ru/ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае 55-летнего местного жителя осудили за убийство своей жены — из-за бытовой мелочи он до смерти избил ее скалкой. Пара жила в коммуналке и постоянно ссорилась — в такие моменты барнаулец часто поднимал руку. О преступлении сообщает Толк со ссылкой на следователей.

Суд выяснил: в апреле 2022 года мужчина поставил варить обед и наказал супруге последить за ним. Когда он вернулся домой, то увидел сырую пищу на плите. Это привело его в ярость. В ходе ссоры барнаулец бил жену скалкой по голове и телу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — женщина умерла на месте.

Сначала мужчина частично раскаялся: говорил, что прожил с супругой 30 лет и не хотел убивать. Но позже стал настаивать на другой версии — якобы он вернулся домой и застал жену уже без сознания.

За убийство преступника приговорили к 11,5 годам в колонии строгого режима.

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