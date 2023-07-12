В Новосибирске с 1 сентября продлят маршрут троллейбуса №29

В Новосибирске обновляют троллейбусный парк.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске с 1 сентября некоторые троллейбусы изменят свой маршрут. Об этом сообщили в городской администрации.
– В город продолжают поступать новые троллейбусы с автономным ходом. Напомним, всего их будет 120, – уточнили КП-Новосибирск в мэрии. – Из-за этого изменится схема движения некоторых маршрутов: они станут продолжительнее.
Первооткрывателем станет троллейбус №29 – с 1 сентября он будет курсировать от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до «Улицы Алексея Чистякова», от площади Маркса до ЖК Новомарусино. Через месяц, с 1 октября, продлят маршрут троллейбуса №8 до ТЭЦ-5. Сегодня он ходит из Затулинского жилмассива до улицы Ленинградской. С 1 января 2024-го 5-й троллейбус будет также следовать до ТЭЦ-5. А с 1 февраля 13-й начнет ходить от улицы Учительской до микрорайона Европейский берег.
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