В Новосибирске с 1 сентября продлят маршрут троллейбуса №29

В Новосибирске обновляют троллейбусный парк. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с 1 сентября некоторые троллейбусы изменят свой маршрут. Об этом сообщили в городской администрации.

– В город продолжают поступать новые троллейбусы с автономным ходом. Напомним, всего их будет 120, – уточнили КП-Новосибирск в мэрии. – Из-за этого изменится схема движения некоторых маршрутов: они станут продолжительнее.

Первооткрывателем станет троллейбус №29 – с 1 сентября он будет курсировать от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до «Улицы Алексея Чистякова», от площади Маркса до ЖК Новомарусино. Через месяц, с 1 октября, продлят маршрут троллейбуса №8 до ТЭЦ-5. Сегодня он ходит из Затулинского жилмассива до улицы Ленинградской. С 1 января 2024-го 5-й троллейбус будет также следовать до ТЭЦ-5. А с 1 февраля 13-й начнет ходить от улицы Учительской до микрорайона Европейский берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анатолий Локоть усомнился в сроках поставки 120 новых троллейбусов в Новосибирск

Пока город получил только пять машин (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber