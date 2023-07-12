Пенсионер из Линево Новосибирской области отправил на СВО УАЗик с гумпомощью

Пенсионер собрал на СВО уже второй УАЗ. Фото: Алексей Носов.

Пенсионер из поселка Линево Новосибирской Области отправил уже вторую «буханку» в зону спецоперации. Начиненный гуманитарной помощью УАЗ уже отправился на помощь бойцам. Об этом на своей странице во ВКонтакте рассказал волонтер Алексей Носов.

— Неугомонный дядя Саша, пенсионер из Линево, собрал вторую Буханку на СВО и даже покрасил в моднейший фронтовой камуфляж. Загрузил под крышу гуманитаркой от искитимцев и снова отправился с нами в зону боевых действий, — написал он в посте.

Также волонтер добавил: впереди бойцов СВО ждут и другие машины от неравнодушных.

— А пока пожелайте нам доброго пути и пореже ломаться. У нас впереди опять четыре тысячи километров, — заключил новосибирец.

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