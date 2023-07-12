В новосибирской полиции прокомментировали ЧП с подростком, в ногу которого вонзились прутья забора

Полицейские проводят проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Новосибирской области организовали проверку после того, как в ногу 12-летнего подростка вонзились прутья забора. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

- В полицию сообщение по факту произошедшего поступало. Сотрудники выезжали на место происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, два металлических прута вонзились в ногу подростка из Бердска, когда он пытался перелезть через забор детского лагеря, где находился: парень решил сбегать во время тихого часа на залив. Вызволять школьника из беды пришлось спасателям.

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