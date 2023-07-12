В селе под Новосибирском простятся с погибшим на СВО Алексеем Кожеуровым

Герой из Сибири погиб на СВО. Фото: https://vk.com/vengerovo_nso

В селе Венгерово Новосибирской области в последний путь проводят героя-сибиряка — рядового Алексея Кожеурова. Об этом сообщили в администрации Венгеровского района в среду, 12 июля.

— 13 июля 2023 года состоится прощание со стрелком мотострелкового взвода, рядовым Кожеуровым Алексеем Викторовичем. Он погиб 2 июля при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, — указано в публикации муниципалитета.

С бойцом простятся в сельском Доме культуры в 10:30. Герою было 45 лет.

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