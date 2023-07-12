Суд может обязать жильца покинуть квартиру, а застройщика - гарантировать ему замену. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске планируют применять закон «последнего жильца», который закрепляет механизм принудительного выселениях последнего человека из дома, признанного аварийным.

— Когда застройщик уже расселил 13 квартир из 14 и не может приступить к сносу и строительству нового объекта, то он попадает в патовую ситуацию, — сказал на пресс-конференции начальник департамента строительства и архитектура Новосибирска Алексей Кондратьев.

По его словам, практически всегда строительные компании предлагают собственникам неплохие варианты квартир в своих новостройках или на вторичном рынке недвижимости. Новый закон же позволит застройщикам подавать иск к владельцам жилья, которые в течение 45 дней не заключили договор о переходе права собственности на помещение. Суд может понудить жильца освободить квартиру, а застройщика — гарантировать ему равноценное возмещение или равнозначное по площади и количеству комнат жилье в том же городе.

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