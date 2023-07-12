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НовостиОбщество12 июля 2023 15:07

В Минтрансе объяснили задержку сроков строительства развязки на Матвеевке

Проект со сметой не прошел экспертизу
Данила ШУЛЯК
Строительство развязки на Матвеевке задерживается — проект не прошел экспертизу.

Строительство развязки на Матвеевке задерживается — проект не прошел экспертизу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минтрансе Новосибирской области объяснили: строительство дорожной развязки у ж/д станции «Матвеевка» затягивается из-за отсутствия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. Об этом на пресс-конференции 12 июля сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

— Сегодня, чтобы заявиться в Москву на финансирование данных объектов, мы не имеем готовую проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. По развязке проектирование закончено, подрядчик загружает документы для прохождения экспертизы. На следующей неделе, думаю, эта процедуру будет завершена, экспертиза приступит к проверке объекта, — объяснил министр.

Также политик добавил, что на двухуровневую развязку уже выделили деньги из бюджета Новосибирской области.

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