В Минтрансе объяснили задержку сроков строительства развязки на Матвеевке

Строительство развязки на Матвеевке задерживается — проект не прошел экспертизу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минтрансе Новосибирской области объяснили: строительство дорожной развязки у ж/д станции «Матвеевка» затягивается из-за отсутствия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. Об этом на пресс-конференции 12 июля сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

— Сегодня, чтобы заявиться в Москву на финансирование данных объектов, мы не имеем готовую проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. По развязке проектирование закончено, подрядчик загружает документы для прохождения экспертизы. На следующей неделе, думаю, эта процедуру будет завершена, экспертиза приступит к проверке объекта, — объяснил министр.

Также политик добавил, что на двухуровневую развязку уже выделили деньги из бюджета Новосибирской области.

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