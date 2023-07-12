«Неудивительно, такая жара стоит!»: жительница Новосибирска прогулялась по вечернему городу в одних туфлях

Походкой модели сибирячка шла по тротуару, как по подиуму. Фото: стоп-кадр видео Новосибирск с Огоньком.

Аномальная жара в Новосибирске и области заставляет горожан идти на крайние меры — очевидцы засняли на видео голую девушку. Дама прогуливалась по вечернему городу на одних каблуках. Видео опубликовали в Telegram-канале Новосибирск с Огоньком.

— Голая женщина решила прогуляться по Учительской. Спасибо читателю за видео, — указано в публикации.

На ролике видно, как дама вальяжно ступает по тротуару модельной походкой, а позже и вовсе выходит на проезжую часть.

Юрист Марина Пьянкова объяснила КП-Новосибирск, может ли девушка получить наказание за нарушение общественного порядка.

— Судебной практики как таковой по таким делам нет. То есть довольно тяжело квалифицировать это происшествие как мелкое хулиганство. Недавно был случай, когда голая пара подралась на балконе. В этом случае они на своей территории, их точно не накажешь. А в этом случае состав нарушения будет, только если девушка выразит явное неуважение к обществу: будет покрывать матов прохожих, или, например, приставать к людям, — объяснила эксперт.

Тем временем комментарии к посту из телеграм-канала увеличиваются в геометрической прогрессии — горожане шутят.

— Ну, неудивительно. Такая жара стоит! — написала девушка.

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