Решил сбежать из лагеря: в ногу 12-летнего подростка вонзились два прута

Ребенок пострадал, перелезая через забор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бердске подросток пострадал во время побега из детского лагеря. Подробности опубликовал «Свидетель».

– Инцидент произошел в 11 июля в детском лагере «Красная горка». Во время тихого часа один из воспитанников решил удрать на залив. Спускаясь по лестнице к воде, он увидел ящерку, – сообщает издание со ссылкой на начальника подразделения Бердского поисково-спасательного отряда Олега Колобова. – Парень решил перелезть через забор, но в какой-то момент нога, на которую он приземлился, соскользнула, а во вторую вонзились два металлических прута забора.

На крики о помощи прибежал мужчина, который отдыхал на берегу залива. Он же сообщил о случившемся в лагерь, где вызвали спасателей и медиков.

– Снимать ребенка с ограждения, два штыря которого насквозь вошли в ногу, было опасно, поэтому спасатели перекусили его. Самым тяжелым, по их словам, было транспортировать пострадавшего с металлической конструкцией в ноге до машины «скорой»: каждое движение причиняло мальчику боль и могло навредить, – рассказали подробности журналисты «Свидетеля». – Кстати, вел он себя очень мужественно: никому не мешал работать и не кричал из-за сильной боли.

После спасатели включили спецсигналы и сопроводили скорую до больницы, блокируя встречный транспорт: в тот момент на трассе была большая пробка. В больнице парня сразу же прооперировали. Сейчас он идет на поправку.

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