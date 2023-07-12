В Новосибирске бездомный ограбил квартиру с помощью найденной связки ключей

Мужчина подобрал ключи ко всем замкам. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Ленинском районе Новосибирска 4 июля обокрали квартиру. Ее хозяйка рассказала, что, придя домой, увидела, что пропали золотые украшения, бижутерия, шуба и некоторые вещи.

– Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей, – уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оперативники быстро задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался 47-летний бездомный мужчина, у которого уже была судимость за кражу.

– Новосибирец нашел во дворе связку ключей. Сначала подобрал для входной двери в подъезд, а потом отыскал нужную квартиру и ограбил ее, – рассказали подробности в областном Главке. – Часть похищенного он потерял – потому что негде хранить, а своего жилья нет, а другую успел продать.

После ограбления возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Бездомному грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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