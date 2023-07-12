В Новосибирске на площади Калинина лежат троллейбусные провода — транспорт не ходит, образовалась пробка

Из-за обрыва проводов образовался затор.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером 12 июля движение троллейбусов, курсирующих через площадь Калинина в Новосибирске, приостановилось из-за обрыва проводов. По той же причине в правом ряду улицы Красный проспект теперь затор. Об этом сообщил пользователь 2GIS Сергей Бутовченко.
— Троллейбусные провода на дороге. Аварийки перегородили большую часть проезда в обе стороны, — написал новосибирец.
Также сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком.
По информации очевидцев, авария на дороге приостановила работу троллейбусов. В городской Госавтоинспекции происшествие пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер