В Новосибирске на площади Калинина лежат троллейбусные провода — транспорт не ходит, образовалась пробка

Из-за обрыва проводов образовался затор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 12 июля движение троллейбусов, курсирующих через площадь Калинина в Новосибирске, приостановилось из-за обрыва проводов. По той же причине в правом ряду улицы Красный проспект теперь затор. Об этом сообщил пользователь 2GIS Сергей Бутовченко.

— Троллейбусные провода на дороге. Аварийки перегородили большую часть проезда в обе стороны, — написал новосибирец.

Также сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком.

По информации очевидцев, авария на дороге приостановила работу троллейбусов. В городской Госавтоинспекции происшествие пока не прокомментировали.

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