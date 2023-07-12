В Новосибирске пожарные не дали сгореть дачным домикам и микроавтобусу без колес

Машину не смогли отогнать из-за отсутствия колес. Фото: ГУ МЧС России по НСО.

Новосибирские пожарные отстояли дачный поселок. Возгорание произошло днем 12 июля в садовом обществе «Зеленый мыс-2», сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

– Первый пожарный расчет приехал на место через 10 минут. К этому времени там дачный домик и надворные постройки уже были в огне, –рассказали в надзорном ведомстве. – По оперативной информации, пострадавших нет. Дознаватели спасательного ведомства установят причину произошедшего.

Внутри дома был газовый баллон – его пожарные эвакуировали на безопасное расстояние в первую очередь.

Пожарные потушили пожар за 40 минут. Фото: ГУ МЧС России по НСО.

Через 40 минут пожар ликвидировали. Предварительно площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Соседние дачи не пострадали, как и микроавтобус, который находился рядом с полыхающим домиком. Перегнать его в другое место не могли из-за отсутствия колес, поэтому на машине оплавился бампер и местами полопалась краска.

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