«Залез купать котенка»: в Бурятии 2-летний мальчик упал в бассейн и захлебнулся

2-летний мальчик утонул в бассейне, отправившись купать котенка. Фото: СКР по Бурятии

В Бурятии 2-летний мальчик утонул в бассейне. Ребенок забрался туда, чтобы искупать котенка, но не удержался и упал. Трагедия случилась 8 июля в селе Сотниково недалеко от Улан-Удэ.

— На лето родители мальчика установили во дворе дома каркасный бассейн. Около полудня, пока мама занималась домашними делами, мальчик играл возле нее с котенком. Когда женщина ненадолго отвлекалась, он выбежал во двор, подставил к бассейну пластиковое ведро, встал на него и начал купать котенка, — пишет издание «Газета номер один». — В этот момент, перевалившись через борт, он упал в бассейн и захлебнулся. Мать сразу же вышла следом и нашла ребенка в воде, достала его и стала реанимировать. Но первая помощь не принесла результата. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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