Электрички на авиашоу в Мочище 2023: время отправления, цены на билеты

К аэродрому гостей авиашоу подвезут несколько дополнительных электричек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
30 июля на авиашоу в Мочище 2023 до аэродрома будет удобнее всего добраться на электричках. В этот день пустят 35 дополнительных поездов.
До Мочище можно добраться на электричках, следующих тремя маршрутами: Новосибирск-Главный — Мошково, Новосибирск-Главный — Ояш и Новосибирск-Главный — Болотная. Публикуем их полное расписание для поездов туда и обратно.
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — БОЛОТНАЯ
Время отправления — 07:00, время прибытия — 07:32
Время отправления — 09:15, время прибытия — 09:48
Время отправления — 14:10, время прибытия — 14:43
БОЛОТНАЯ — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
Время отправления — 16:39, время прибытия — 17:10
Время отправления — 19:01, время прибытия — 19:32
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — ОЯШ
Время отправления — 10:20, время прибытия — 10:54
ОЯШ — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
Время отправления — 18:09, время прибытия — 18:40
Время отправления — 20:54, время прибытия — 21:25
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — МОШКОВО
Время отправления — 07:55, время прибытия — 08:28
Время отправления — 12:13, время прибытия — 12:46
МОШКОВО — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
Время отправления — 14:57, время прибытия — 15:28
Стоимость билетов: полный — 40 рублей, льготный — 20 рублей, багаж — 57 рублей, провоз животных — 10 рублей.
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