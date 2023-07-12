Электрички на авиашоу в Мочище 2023: время отправления, цены на билеты

К аэродрому гостей авиашоу подвезут несколько дополнительных электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 июля на авиашоу в Мочище 2023 до аэродрома будет удобнее всего добраться на электричках. В этот день пустят 35 дополнительных поездов.

До Мочище можно добраться на электричках, следующих тремя маршрутами: Новосибирск-Главный — Мошково, Новосибирск-Главный — Ояш и Новосибирск-Главный — Болотная. Публикуем их полное расписание для поездов туда и обратно.

НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — БОЛОТНАЯ

Время отправления — 07:00, время прибытия — 07:32

Время отправления — 09:15, время прибытия — 09:48

Время отправления — 14:10, время прибытия — 14:43

БОЛОТНАЯ — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ

Время отправления — 16:39, время прибытия — 17:10

Время отправления — 19:01, время прибытия — 19:32

НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — ОЯШ

Время отправления — 10:20, время прибытия — 10:54

ОЯШ — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ

Время отправления — 18:09, время прибытия — 18:40

Время отправления — 20:54, время прибытия — 21:25

НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ — МОШКОВО

Время отправления — 07:55, время прибытия — 08:28

Время отправления — 12:13, время прибытия — 12:46

МОШКОВО — НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ

Время отправления — 14:57, время прибытия — 15:28

Стоимость билетов: полный — 40 рублей, льготный — 20 рублей, багаж — 57 рублей, провоз животных — 10 рублей.

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