В сквере «Крылья Сибири» в центре Новосибирска будут фотозона, птицы-качели и фонари-самолеты

В сквере сделают необычные светильники в виде самолетов и новый фонтан. Фото: http://green.novo-sibirsk.ru.

Посидеть там, кстати, можно будет на 5 видах разных скамеек. Проект обновленного сквера на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской опубликовали на сайте Зеленый Новосибирск.

Для посетителей придумали 5 видов разных лавочек. Фото: http://green.novo-sibirsk.ru.

Сейчас там истоптанный газон, разрушенные тротуары и ветхий фонтан. Проект создан по заказу авиакомпании S7, а потому все в нем напоминает о самолетах — даже на карте сквер выглядит как треугольник и похож бумажную поделку.

Пешеходные зоны уложат гранитной брусчаткой и искусственным камнем — будет и зона с газонной решеткой. Освещать местность ночью будут необычные фонарные конструкции в виде летящих самолетов.

Детям в сквере будет особенно весело — монтажники установят там большие белые качели в форме птицы. Для любителей позировать на камеру в сквере сделают лайт-бокс для фотозоны. Также в месте отдыха будет блестящий зеркальный шар. Вместо текущего фонтана построят новый — в виде геотега.

Детям особенно понравятся качели-птица. Фото: http://green.novo-sibirsk.ru.

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