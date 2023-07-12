Губернатор Андрей Травников проверил, как работают детские лагеря в регионе

Губернатор Андрей Травников побывал в лагере «Дзержинец». Фото: Правительство региона

Губернатор Андрей Травников побывал в лагере «Дзержинец» В Новосибирской области, чтобы проверить, как в регионе организован летний отдых для детей. Глава региона проверил работу обновленной столовой, кабинета педагога-психолога и музея лагеря, медблока, а также двух жилых корпусов.

Еще глава региона пообщался с детьми из Беловодского района Луганской Народной Республики. Многие из них приезжают в новосибирские лагеря отдыха во второй или даже третий раз за последние два года.

Лагерь «Дзержинец» начал работать в 1965 года. Сейчас летом он способен принять 284 ребенка в смену. Ездят в лагерь дети от 7 до 17 лет.

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