Второй случай за лето: министр природы НСО прокомментировал гибель косуль у Обского моря

Косули умеют хорошо плавать. Фото: новосибирский зоопарк.

Министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин прокомментировал гибель косуль рядом с Обским морем. Уточним, тело животного нашли 12 июля вблизи поселка Голубой залив.

– Лоси и косули хорошо плавают. Единицы из них не доплывают во время миграции. Если заметили мертвое животное на берегу, звоните в минприроды: специалисты утилизируют тушу, – написал министр в личном телеграм-канале.

Как стало известно, погиб взрослый самец – ему около трех лет. Причина смерти - утонул. После обследования тушу животного отправили на утилизацию.

Напомним, это второй случай гибели косули около Обского моря за лето. Первый произошел 8 июня. Тогда тело животного выбросило на берег в районе села Ленинское в Новосибирском районе. На место также выезжали сотрудники минприроды.

Но они могут погибнуть в воде из-за непогоды. Фото: соцсети Евгения Шестернина.

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