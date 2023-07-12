Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: какие пилотажные группы будут участвовать

Стали известны несколько участников авиашоу. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Стало известно, какие пилотажные группы будут участвовать в авиашоу в Мочище 2023 под Новосибирском. В этом году оно состоится в воскресенье, 30 июля.

— В этом году ожидается выступление тех же участников шоу, что и в прошлом. Основные участники — «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы. Также в прошлом году были пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска. Но пока программа до конца не утверждена, — сообщили в Дирекции спортивных мероприятий Новосибирской области.

На прошлом шоу демонстрировали ретро-технику, такую как бипланы По-2, лёгкие самолеты Як-12 и вертолеты Ми-1, и современную. Кроме того, были организовали пролеты вертолетов «Робинсон R44» с флагами, и отдельно показали авиатехнику Вооружённых сил России.

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