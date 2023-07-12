«Это настоящая дружба»: в Новосибирском зоопарке рассказали о соседстве журавля и ворона

Ворон и журавль быстро нашли общий язык. Фото: Владимир Габов / Дмитрий Находов.

Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Шило рассказали о дружбе двух совершенно непохожих птиц — черного венценосного журавля и абиссинского рогатого ворона. Пернатые появились на свет больше двух месяцев назад — их выкармливали искусственно сотрудники зоопарка.

— Журавленок и вороненок жили в одной комнате, когда были маленькими. Они находились в разных клетках, но видели и слышали друг друга. Поэтому их решено было поселить в один вольер. Им так интереснее и спокойнее. Это очень разные птицы, но их отношения действительно можно назвать дружбой, — рассказала заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко.

Впрочем, в зоопарках часто селят вместе разные виды птенцов. Такие разные, малыши быстро сближаются и играют вместе. Пока пернатые еще птенцы, они не выясняют отношения и не дерутся.

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