«Она утонула»: на берегу Обского моря снова нашли мертвую косулю

Новосибирцев взволновала гибель косуль.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Мертвую косулю нашли на берегу Обского моря в Новосибирске. Животное обнаружили рядом с коттеджным поселком Голубой залив.
- Косуля утонула, - сообщили причину смерти животного КП-Новосибирск в минприроды НСО. - Специалисты и ветеринары сейчас работают на месте обнаружения мертвого животного. После обследования тело косули утилизируют.
Косуля лежала у кромки воды. Фото: "На ОбьГЭСе (Новосибирск)"/ВКонтакте
Уточним, погибшее животное лежало у кромки воды недалеко от парка «У моря Обского». Как сообщили подписчики паблика «На ОБьГЭСе (Новосибирск)», это второй случай гибели косули за лето. Первую нашли на пляже 8 июня. Причины ее смерти в минприроды обещали предоставить позднее.
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