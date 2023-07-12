«Она утонула»: на берегу Обского моря снова нашли мертвую косулю

Новосибирцев взволновала гибель косуль. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мертвую косулю нашли на берегу Обского моря в Новосибирске. Животное обнаружили рядом с коттеджным поселком Голубой залив.

- Косуля утонула, - сообщили причину смерти животного КП-Новосибирск в минприроды НСО. - Специалисты и ветеринары сейчас работают на месте обнаружения мертвого животного. После обследования тело косули утилизируют.

Косуля лежала у кромки воды. Фото: "На ОбьГЭСе (Новосибирск)"/ВКонтакте

Уточним, погибшее животное лежало у кромки воды недалеко от парка «У моря Обского». Как сообщили подписчики паблика «На ОБьГЭСе (Новосибирск)», это второй случай гибели косули за лето. Первую нашли на пляже 8 июня. Причины ее смерти в минприроды обещали предоставить позднее.

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