Синоптик Кичанова предупредила о сильном граде, грозах и ливне 15 июля в Новосибирской области

В регионе выпадет больше осадков, чем в первой половине лета. Фото: Никита МАНЬКО

На 15 июля в Новосибирской области передают сильный град, грозы и ливни при температуре в 30-32 градуса. Какой погоды ждать жителям региона в ближайшие дни, КП-Новосибирск рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

— К 15 июля из-за циклона будет больше облачных массивов, в Новосибирске жара немного спадет, но сохранится на отметке в 30-32 градуса. При этом в дневные часы прогнозируют град и более интенсивные дожди — особенно при грозах. В западных районах региона в этот день температура будет пониже — 24-29 градусов. Ветер с порывами до 15 метров в секунду, — сообщила синоптик.

На ближайшие 2 дня — 13 и 14 июля — синоптики передают аномальную жару с кратковременными дождями. Так, в эти дни температура будет в районе 35-40 градусов в западной и центральной частях региона и 29-34 градуса в восточной. Ветер южный, с порывами до 14 метров в секунду.

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