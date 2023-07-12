В Искитиме Новосибирской области сломали скульптуру Кота Ученого на улице Пушкина. Фото: предоставлено очевидицей.

На улице Пушкина в Искитиме кто-то сломал скульптуру Кота Ученого на улице Пушкина. Об этом КП-Новосибирск рассказали горожане.

– Я шла мимо утром 11 июля, часов в 8 с копейками. Видимо, сломали ночью. Я сперва листик приметила, валяющийся вдалеке отдельно. Подобрала, кстати. Может надо было оставить, чтобы приварили. Ну а потом, когда ближе подошла, обнаружила вот это все. Представляю, каково было владельцу - кто- то же оплачивал установку скульптуры... Ничего не ценят, что ни сделаешь, – рассказала очевидец.

На кадрах видно, что кто-то оторвал от дуба, на котором сидит Кот Ученый, ветвь. Она лежала на асфальте.

Очевидцы уточнили, что в ночь, когда сломали скульптуру, видели рядом с ней подростков.

– Ночью там проезжали, в районе 2-х ночи. Там подростки лет 16-17 ошивались, я сначала подумала, что мне показалось, что оторвали ветвь, и не обратила внимания. А теперь понимаю, что не показалось, – говорят искитимцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber