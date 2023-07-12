Найденный на дороге в Новосибирске медвежонок улетел в Санкт-Петербург

Медвежонок будет жить в Ленинградской области. Фото: минприроды НСО.

Медвежонка, которого новосибирцы нашли весной на дороге, отправили на ПМЖ в Ленинградскую область. Об этом сообщили в минприроды НСО.

- В среду специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии отправили грузовым бортом в Санкт-Петербург медвежонка, который в апреле попал к волонтерам. На тот момент ему было около 3 месяцев, - рассказали в ведомстве.

Малыша отправили в город на Неве самолетом. Фото: минприроды НСО.

До отправки косолапый временно жил в новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило, где с ним провели все карантинные мероприятия, в том числе поставили прививки.

В 15 часов 12 июля медвежонок вылетел из Толмачево в Санкт-Петербург, где его встретят сотрудники реабилитационного центра «Велес», в котором он будет теперь жить.

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