Найденный на дороге в Новосибирске медвежонок улетел в Санкт-Петербург

Медвежонок будет жить в Ленинградской области. Фото: минприроды НСО.
Медвежонка, которого новосибирцы нашли весной на дороге, отправили на ПМЖ в Ленинградскую область. Об этом сообщили в минприроды НСО.
- В среду специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии отправили грузовым бортом в Санкт-Петербург медвежонка, который в апреле попал к волонтерам. На тот момент ему было около 3 месяцев, - рассказали в ведомстве.
Малыша отправили в город на Неве самолетом. Фото: минприроды НСО.
До отправки косолапый временно жил в новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило, где с ним провели все карантинные мероприятия, в том числе поставили прививки.
В 15 часов 12 июля медвежонок вылетел из Толмачево в Санкт-Петербург, где его встретят сотрудники реабилитационного центра «Велес», в котором он будет теперь жить.
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