758 новосибирских семей получат новые квартиры взамен аварийного жилья до конца года. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске на улице Степной идет строительство многоквартирного дома на 197 семей. Оно завершает программу расселения новосибирцев из жилья, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. Индивидуальный проект, по которому разработали дом, позволит маломобильным жильцам выходить на улицу через отдельных вход без каки-либо препятствий.

– Важнейшая задача – расселение новосибирцев из аварийного жилья. В этом году завершается федеральная программа расселения жителей, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Более 700 семей по этой программе получат квартиры, 197 из них – в доме на ул. Степной. Дом строит мэрия города Новосибирска совместно с известными строительными фирмами, которые являются подрядчиками и субподрядчиками. До конца года необходимо освоить федеральные деньги, не просто построить дом, но и сдать его с внутренней отделкой квартир и благоустроенной территорией, – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Спроектировали дом на Степной улице 3 года назад. А контракт на 580 миллионов рублей заключили в феврале. Подрядчиком выбрали ООО «Агросервис».

На месте уже выкопали котлован и сделали ростверки. Кроме того, на участке монтируют железобетонные панели. Проект дома разработали с учетом техзадания заказчика. Связано это с тем, что жильцы нуждаются в предоставлении новой квартиры, площадь которой будет не меньше той, что семья занимала в аварийном доме. А здании оборудуют пандусы для маломобильных граждан, которые будут жить на первом этаже. Для таких жильцов через лоджию сделают выход на улицу. Кроме того, на участке благоустроят территорию: озеленят двор, сделают парковки., установят игровые и спортивные площадки, а также скамейки. Рядом есть детский сад, строится поликлиника

Известно, что поселят в доме жителей Ленинского, Октябрьского, Кировского, Первомайского районов.

По словам мэра Анатолия Локтя, Новосибирск участвует в ускоренной реализации Региональной адресной программы. Это позволит сократить сроки расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, на два года (вместо плановой даты 1 сентября 2025 года).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber