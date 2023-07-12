В Новосибирске на Сибирской венчурной ярмарке представят «умные» кровати и сверчковые фермы. Фото: правительство НСО.

Стала известна концепция мероприятия-спутника Международного форума технологического развития «Технопром-2023» – XVII Сибирской венчурной ярмарки. Пройдет она в Новосибирске в августе, с 22 по 25 числа. В этом году расширятся география и направления мероприятия. На ярмарке впервые продемонстрируют работы в сферах «Креативные индустрии» и молодежное технологическое предпринимательство. Кроме того, на ней покажет многие другие инновационные российские разработки. Среди них – «умные» кровати и другие.

12 июля на пресс-конференции о подготовке к ярмарке и о ее программе рассказали замгубернатора НСО Ирина Мануйлова и директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко. Так, по словам Мануйловой, на ярмарке представят 80 проектов инноваторов. В числе их в первый раз будут проекты со всего, а также из других регионов страны, участвующих в «Сколково».

– Кроме того, в числе нововведений – молодежный трек, посвященный технологическому предпринимательству, для которого будет выделен дополнительный день. Планируется, что молодежный трек станет трамплином для молодежных проектов и школой по развитию предпринимательских компетенций для студенчества, – рассказала Ирина Мануйлова.

В правительстве НСО уточнили, что в 2023 году на ярмарке представят проекты по различным направлениям. Среди них – «Цифровые технологии», «Биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине», «Индустриальные технологии». Примечательно, что в этот раз традиционных пространств для выставки у экспонентов не будет. Речь идет о стульях, столах, образцах продукции. Связано это с тем, что все проекты будут представлять на стендах, используя дополнительную реальность. С помощью чего участники не будут привязаны к своим экспозициям. Они смогут благодаря этому встречаться с потенциальными инвесторами, а также партнерами в переговорной зоне.

По данным Александра Николаенко, на участие в ярмарке уже отобрали свыше 30 субъектов инновационной деятельности.

– В числе проектов представят отечественные современные медицинские «умные» кровати, беспилотники для разных областей, сверчковые фермы для создания полезной еды и многое другое, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

Список участников по направлению «Креативные индустрии» озвучат после 15 июля 2023 года.

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