Новосибирский школьник завоевал «золото» Международной математической олимпиады в Японии

Девятиклассник вошел в топ-5 юных математиков России. Фото: Предоставлено СУНЦ НГУ

Новосибирский школьник Ратибор Коптилин вошел в число лучших математиков России. Ученик СУНЦ НГУ завоевал «золото» 64-й международной математической олимпиады школьников в Японии.

Ратибор Коптилин окончил 9 класс, сообщили в лицее. В апреле 2023 года Ратибор Коптилин стал победителем Всероссийской математической олимпиады и попал в российскую сборную на международной олимпиаде.

Пятеро школьников из России завоевали золотые медали. Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

Пять старшеклассников из России завоевали «золото»: Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов из Санкт-Петербурга, Александр Гнусов из Кирова и Ратибор Коптилин из Новосибирска. Серебряную медаль получил Павел Прозоров из Санкт-Петербурга. Российские дети участвовали в соревнованиях дистанционно на площадке Дальневосточного федерального университета. Всего в Международной математической олимпиаде участвовали более 700 школьников из 112 стран.

- Дорогие ребята, вашими успехами гордится вся страна, ваши семьи, друзья и, конечно, учителя и наставники. Именно они смогли привить вам любовь к математике, мотивировали, вдохновляли и в итоге привели к блистательной победе, - сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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