В Новосибирске инспектор на мотоцикле догнал и задержал угонщика иномарки

Мотоцикл оказался шустрее. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске инспектор мото-экипажа ГАИ задержал угонщика «Volkswagen Passat». Сообщение об угоне поступило 10 июля — полицейские объявили операцию «Перехват» и передали ориентировку нарядам. О том, как нарушителя поймали, сообщили в ГУ МВД по региону.

— Во время патрулирования в центре Новосибирска инспектор мото-наряда старший лейтенант полиции Дмитрий Тарасенко увидел угнанный автомобиль и начал преследование. После непродолжительной погони у дома по улице Военной инспектор ДПС перегородил мотоциклом дорогу автомобилю и задержал подозреваемого, — пояснили в ведомстве.

После этого 40-летнего задержанного увезли в «Калининский» отдел полиции. Оказалось, он увидел автомобиль с ключами в замке зажигания и решил уехать на нем в соседний регион.

Уголовное дело возбудили по статье об угоне без цели хищения — подозреваемый под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу.

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