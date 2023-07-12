В Новосибирска 52 первоклассника не попали в экономический лицей из-за переполненности .
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске в экономический лицей на улице Крылова не попали 52 первоклассника. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в мэрии города. Там объяснили, с чем это связано.
– По информации, предоставленной МБОУ ЭКЛ, было отказано в зачислении детей родителям (законным представителям) 52 несовершеннолетних в связи с отсутствием свободных мест, – объяснили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что в 2022-2023 учебном году в лицее обучались 1744 школьника. При том, что наполняемость здания составляет 825 мест.
– Открытие большего количества классов не представляется возможным, – уточнили в мэрии.
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