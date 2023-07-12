Губернатор Андрей Травников встретился с детьми из ЛНР, отдыхающими в Новосибирской области

Андрей Травников посетил лагерь «Дзержинец» в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников проконтролировал работу детских учреждений оздоровления и отдыха Новосибирской области. Также он встретился с детьми из Беловодского района ЛНР, которые приехали на отдых в наш регион.

Андрей Травников посетил лагерь «Дзержинец» в Новосибирске. Замгубернатора НСО Сергей Нелюбов и министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева показали губернатору обновленную столовую, помещения дополнительного образования, медицинский блок и два жилых корпуса.

Глава Новосибирской области пообщался с детьми из Луганской Народной Республики. Многие из них во второй или третий раз за последние два года приезжают в местные лагеря. Ребята задали губернатору интересующие вопросы.

− Желаю всем вам весело провести время на новосибирской земле, быть здоровыми, побольше есть, и с хорошими впечатлениями вернуться домой. Всем нашим родным беловодчанам передавайте огромный привет! – сказал Андрей Травников.

Летом 2023 года лагерь «Дзержинец» примет в общей сложности 1 430 ребят в четырех сменах. Среди них − 99 детей из ЛНР, 46 из ДНР, 126 детей сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса НСО, 20 детей, прошедших реабилитацию по онкологическим заболеваниям, а также 430 детей в рамках четырех областных профильных смен: «Карагод круглый год», «На взлет», «Территория Сибири» и «Я живу со спортом». Смены будут проведены за счет средств бюджета Новосибирской области, на это выделили почти пять миллионов рублей.

В настоящее время на территории ДОЛ «Дзержинец» проходит оздоровительный заезд для 297 детей, в том числе 49 детей из подшефного Беловодского района ЛНР. С 24 июня по 7 июля действовала смена для 46 детей из ДНР. Всего организуют девять заездов. Планируемый охват составит 800 детей, из ЛНР – 750 детей, из ДНР – 50 детей в ДОЛ «Зеленая республика», «Морской залив» и «Дзержинец».

В среду, 12 июля, на профильную театральную смену заехали 50 детей. В течение пяти дней ребята будут обучаться актерскому и театральному мастерству.

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