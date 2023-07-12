В Новосибирске вице-мэра Артема Скатова признали виновным в клевете. Фото: Управление судебного департамента НСО.
В Новосибирске вынесли приговор вице-мэру Артему Скатову. 12 июля суд признал его виновным в клевете.
– Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, – сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Известно, что приговор не вступил в законную силу.
Вице-мэр заявил, что намерен добиться полного оправдания, Свою вину ни на суде, ни во время следствия Артем Скатов не признал.
Напомним, Артема Скатова задержали в июле 2022 года. Оказалось, что заявление в полицию подал депутат Госдумы. Он заявил, что в публикации, размещенной в телеграм-канале «Государь» содержалась клевета.
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