Жительница Новосибирска ответит в суде за организацию игорного клуба на Красном проспекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Новосибирска будут судить за незаконное проведение азартных игр. Она организовала игорный клуб на Красном проспекте. В отношении сибирячки обвинительное заключение утвердили в прокуратуре. Дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети» отправили в суд.

– Расследование установило, что в период с 01.05.2022 по 17.05.2022, обвиняемая по предварительной договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, выполняла функции администратора в незаконном игорном заведении, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Жительница Новосибирска контролировала работу игорного зала. Также принимала от игроков деньги, консультировала их, учитывала ставки.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, работу игорного клуба пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде.

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