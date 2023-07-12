В Новосибирске похоронили 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня

Трагедия произошла 6 июля в Первомайском районе. Фото: СУ СК РФ по НСО

Семилетнего мальчика, утонувшего в реке Иня, похоронили в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщила знакомая семьи.

− Похороны прошли в понедельник, 10 июля, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Тело ребенка извлекли из реки 8 июля. Сама трагедия произошла 6-го числа в Первомайском районе. Мальчик вместе с другом пошел купаться на речку, не предупредив родителей. В какой-то момент ребенок начал тонуть, его приятель стал звать на помощь. Находившиеся на берегу девочки позвонили родителям, те вызвали «112». На место приехали спасатели, но ребенка найти не удалось.

В тот же день следователи начали проверку после исчезновения школьника во время купания. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Местные жители утверждают, что ребенок рос в благополучной семье. Кроме того, он боялся воды, но почему-то в тот день полез в речку.

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