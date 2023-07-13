Жительница Новосибирска зарезала отказавшего ей в близости таксиста

Мужчина скончался от сепсиса после удара ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 56-летняя рецидивистка получила срок за убийство знакомого, которой ответил отказом на домогательства. Трагедия произошла вечером 1 сентября 2022 года в доме на улице Селезнева.

По данным следствия, 35-летний потерпевший работал таксистом, за месяц до трагедии он познакомился с 56-летней подсудимой. В день трагедии таксист поссорился с женой и приехал в гости к подсудимой и ее сожителю. В ходе распития спиртного подсудимая домогалась, мужчина ответил отказом.

Потерпевший рассказал – женщина взяла нож, села на стул и несколько раз ударила его ножом в живот под столом. Мужчина пытался выхватить нож, но не смог. «Скорая» доставила мужчину в больницу с тяжелыми травмами, он скончался 19 сентября от перитонита и сепсиса вследствие ранений живота.

Подсудимая вину не признала – якобы потерпевший начал к ней приставать, она ответила отказом, и тот стал угрожать. Свидетель опроверг ее слова – угрозы жизни и здоровью не было. Ранее женщина была судима за убийство и отсидела 8 лет.

- Подсудимая в последнем слове сказала, что виновата в смерти потерпевшего, но действительно опасалась за свою жизнь. Суд назначил ей 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

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