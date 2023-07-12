Совкомбанк отчитался о прибыли за первый квартал

Фото: sovcombank.ru

Совкомбанк одним из первых отчитался за январь - март 2023 года. Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал 2023 года составила 23 миллиарда рублей. Это позволило компенсировать основные потери, вызванные санкциями и продолжить развитие бизнеса, говорится в сообщении банка.

Активы с начала года выросли до 2,3 триллионов рублей, капитал - на 12 процентов, до 214 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель за три месяца увеличился на 5 процентов, до 611 миллиардов рублей, благодаря росту портфеля карт рассрочки «Халва» и росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов вырос на 4 процента, до 828 миллиардов рублей.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка:

- Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021го года. Банк адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям. Запланированные ЦБ РФ меры по ужесточению текущей регулярной среды постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка.

Намеченные меры Банка России по регуляторному ужесточению постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка. При этом развитие будет продолжаться благодаря диверсифицированной модели бизнеса, высокой адаптивности команды и эффективному риск-менеджменту.