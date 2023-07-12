В Новосибирске няню признали виновной в гибели двоих детей при пожаре

Ксению Зацепину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: стоп-кадр из видео Марии Новиковой

В среду, 12 июля, вынесли приговор няне, по вине которой двое детей погибли при пожаре на Первомайке. 19-летнюю Ксению Зацепину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Приговор озвучили в Первомайском районном суде.

− Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденной по совокупности преступлений 2 года 10 дней лишения свободы в колонии-поселения, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее Ксения Зацепина выступила на суде с последним словом.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Мать двоих детей − годовалой девочки и двухлетнего мальчика, ушла по своим делам, а малышей оставила с няней. Однако девушке тоже нужно было отлучиться – сходить в салон на ресницы. В итоге няня бросила детей одних и отправилась на бьюти-процедуры. В какой-то момент в квартире начался пожар, но спасти малышей никто не мог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber