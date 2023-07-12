В Новосибирске до конца 2023 года построят новую школу со своей ТВ-студией

До конца 2023 года в Ленинском районе Новосибирска возведут новую школу. Фото: правительство НСО

До конца 2023 года в Ленинском районе Новосибирска возведут новую школу. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование». Рассчитано учебное заведение на 825 мест, рассказали в правительстве Новосибирской области.

На стройплощадке побывал глава Минстроя региона Алексей Колмаков. Министр подчеркнул, что строительство объектов образования – это самый капиталоемкий блок строительной программы на ближайшие три года. Так, в 2023 году из федерального и областного бюджетов выделили около девяти миллиардов рублей на строительство школ и детсадов.

Новая школа появится на улице Забалуева. По словам Алексея Колмакова, подрядчик демонстрирует очень высокие темпы работы. На сегодняшний день готов каркас здания, кровельные работы находятся в стадии завершения. Строители ведут внутреннюю отделку помещений и обустраивают фасад.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина создание новых школьных мест и возведение современных образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений работы правительства НСО.

Четырехэтажная школа на Забалуева будет оснащена современным оборудованием. В ней будут два спортзала с тренерскими и раздевалками, столовая и актовый зал, собственная ТВ-студия, кабинет радиомоделирования и так далее.

− В настоящий момент по строительной программе, согласно поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, ведется проектирование, строительство и реконструкция сразу 16 школ в разных районах области, ввод объектов запланирован в 2023-2025 годах. Такой объем строительства – беспрецедентный, требует особого профессионализма от строителей, − отметил Алексей Колмаков.

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