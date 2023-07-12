«Оправдания моему поступку нет и не будет»: в Новосибирске няня, по вине которой на пожаре погибли двое детей, раскаялась в суде

В Новосибирске няня, по вине которой на пожаре погибли двое детей, раскаялась в суде. Фото: стоп-кадр.

12 июля в Новосибирске вынесут приговор няне, по вине которой на пожаре на Первомайке погибли двое детей. На заседании она выступила с последним словом.

– Признаю, что оправдания моему поступку нет и не будет. Но в тот момент, когда я оставляла детей, не могла подумать, что такое может произойти. До этого я никогда не оставляла детей одних. Я сильно сожалею и раскаиваюсь. И еще раз прошу прощения. Признаю свою вину, что не досмотрела за ними. Прошу судить меня не строго. Мне больше нечего сказать, – произнесла на суде няня.

Корреспондент КП-Новосибирск передал из зала суда, на вопросы журналистов няня не ответила. Заготовленную речь читала, сбиваясь и заикаясь, видимо, от волнения.

Мать и бабушка пришли ее поддержать. Они надеялись, что ее приговорят к условному сроку. Считают, что во всем виновата нерадивая мать детей.

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