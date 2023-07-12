На бульваре Победы в Новосибирске обнаружили бесхозные стелу и военную технику

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили бесхозные стелу и военную технику. Фото: прокуратура НСО

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили бесхозные стелу и военную технику. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Объекты исторической памяти о годах ВОВ находятся на бульваре Победы. Это стела «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танк Т-34, а также БРМ-1К.

Памятники не были обращены в собственность муниципалитета. Прокуратура потребовала от мэрии поставить их на учет.

− Виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, − отметили в прокуратуре НСО.

Сотрудники ведомства проконтролируют, чтобы требование было исполнено.

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