На бульваре Победы в Новосибирске обнаружили бесхозные стелу и военную технику

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили бесхозные стелу и военную технику. Фото: прокуратура НСО
В Ленинском районе Новосибирска обнаружили бесхозные стелу и военную технику. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Объекты исторической памяти о годах ВОВ находятся на бульваре Победы. Это стела «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танк Т-34, а также БРМ-1К.
Памятники не были обращены в собственность муниципалитета. Прокуратура потребовала от мэрии поставить их на учет.
− Виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, − отметили в прокуратуре НСО.
Сотрудники ведомства проконтролируют, чтобы требование было исполнено.
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