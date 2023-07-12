В Новосибирской области могут плавиться рельсы из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Новосибирской области могут плавиться рельсы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из-за аномальной жары в Новосибирской области могут плавиться рельсы. Об этом предупредили на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.
Специалисты института отметили, что в нашем регионе и ряде других областей температура на 3-8 градусов превысит средние климатические значения. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций из-за июльского пекла велики в Новосибирской, Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областях, а также в Республике Башкортостан.
− В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, − говорится в публикации.
Кроме того, может произойти деформация железнодорожного полотна.
Ранее КП-Новосибирск писала, что аномальная жара в Новосибирской области будет держаться по 14 июля.
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