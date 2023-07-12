В Новосибирской области могут плавиться рельсы из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Новосибирской области могут плавиться рельсы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за аномальной жары в Новосибирской области могут плавиться рельсы. Об этом предупредили на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Специалисты института отметили, что в нашем регионе и ряде других областей температура на 3-8 градусов превысит средние климатические значения. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций из-за июльского пекла велики в Новосибирской, Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областях, а также в Республике Башкортостан.

− В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, − говорится в публикации.

Кроме того, может произойти деформация железнодорожного полотна.

Ранее КП-Новосибирск писала, что аномальная жара в Новосибирской области будет держаться по 14 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber