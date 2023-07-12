В Новосибирске машина, припаркованная у дома, провалилась в разрушенный асфальт. Фото: "АСТ-54".

В среду, 12 июля, в Новосибирске в асфальт провалилась иномарка. Произошло ЧП у дома № 2 на Вокзальной магистрали. О случившемся сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Накануне на этом участке после сильнейшего ливня из-под земли забил фонтан. Судя по всему, асфальт размыло. Из-за чего он разрушился.

Машину, по словам очевидцев, зацепили к ближайшему забору, чтобы она полностью не ушла под землю.

У ямы собрались рабочие. Они, говорят новосибирцы, обсуждают, как вызволить иномарку из ямы.

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