В Новосибирске завершились поиски 14-летней девочки в клетчатых штанах и очках

Школьница пропала 10 июля в Кировском районе. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 14-летней девочки в клетчатых штанах и очках завершились в Новосибирске. Школьницу нашли живой, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО» в среду, 12 июля.

− Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, распространял информацию по сети, присылал свидетельства, − появилось сообщение под постом с ориентировкой.

Напомним, школьница пропала 10 июля в Кировском районе. Как рассказывали КП-Новосибирск в пресс-службе поискового отряда, девочка вышла из дома и не вернулась. После этого волонтеры начали информационный поиск с распространением ориентировок.

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