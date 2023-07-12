Его уносило течением: в Новосибирске спасатели вытащили из Оби 43-летнего мужчину

Инцидент произошел 11 июля на Бугринском пляже.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске матросы-спасатели заметили в воде мужчину, которого уносило течением. Инцидент произошел на Бугринском пляже на реке Обь.
Все случилось утром во вторник, 11 июля. Помощь понадобилась 43-летнему отдыхающему, рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города.
− Мужчина 1980 года рождения поднят из воды, доставлен на берег. От медицинской помощи отказался, − отметили в публикации.
С ним провели профилактическую беседу, а после отпустили.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 8 июля спасатели нашли тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня.
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