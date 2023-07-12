В Новосибирске в запертой квартире нашли мертвого мужчину.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жильцы дома на улице Владимировский спуск в Новосибирске вызвали спасателей. Они сообщили, что их сосед-пенсионер не отзывается. Мужчина не отвечал на звонки, не открывал дверь.
– Спасатели прибыли на место днем 11 июля. Специалисты обеспечили доступ в квартиру. В помещении нашли мужчину 1957 года рождения без признаков жизни, – рассказали в МАСС.
Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Тело пенсионера передали сотрудникам полиции.
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