Первую тренировку в новом ЛДС провели новосибирские хоккеисты

Первая тренировка на льду нового ЛДС состоялась 11 июля. Фото: https://vk.com/hc_snipers

На лед нового ЛДС вышли первые хоккеисты. Честь стать «первопроходцами» выпала молодежной команде «Сибирские снайперы».

Тренировка состоялась накануне, 11 июля.

− Довольные и уставшие. Обкатали лед на «Сибирь-Арене», − написали в группе хоккейного клуба «ВКонтакте».

С 2009 года «Сибирские Снайперы» выступают в Чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Их тренер – советский и российский хоккеист Лев Бердичевский.

Ранее КП-Новосибирск писала, что первый матч в новом ЛДС пройдет 7 сентября. На льду встретятся ХК «Сибирь» и «Барыс» из Астаны.

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