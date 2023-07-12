В Новосибирске подростки разбили камнем окно в доме на Героев Революции. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске жительница дома 30/1 на улице Героев Революции рассказала, что ей разбили окно. По словам сибирячки, камень в него кинули подростки. Хулиганы, утверждает жительница Новосибирска, устроили рядом с домом шалаш. Соорудили его в кустах. Горожане таким соседством недовольны.

–. В окно подписчицы дети неоднократно бросали палки, но шалости вышли на новый уровень, и в окно девушки прилетел камень, от чего стекло разбилось, – рассказали в группе «Моя Первомайка».

Хозяйка квартиры, в которой разбили окно, добавила, что подростки жгут в кустах костер. По мнению девушки, огонь может перекинуться на насаждения. А еще, боится она, что на дома.

Девушка призвала родителей детей откликнуться на проблему. И заняться воспитанием малолетних хулиганов.

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